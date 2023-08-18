Meksika'nın kuzeyinde 3 göçmen çölde hayatını kaybetti

Meksika'nın kuzeyinden kaçak olarak ABD'ye geçmeye çalışan 3 göçmen çölde hayatını kaybederken, 1 göçmenin ise kayıp olduğu belirtildi. Meksika Ulusal Göç Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye kaçak yollarla girmek isteyen 3 Meksikalının çölde ölü bulunduğu duyuruldu. Kayıp olduğu belirlenen diğer göçmenin ise ekipler tarafından hala arandığı bildirildi. Açıklamada göçmenlerin 16 kişilik bir kafileyle yola çıktıkları ve Meksika'nın kuzeyindeki Coahuila eyaletinde yer alan Ocampo Çölü'nden geçtikleri sırada 4'ünün kaçakçılar tarafından terk edildiği, diğer 12'sinin ise sınırı geçmeyi başardıkları ifade edildi. ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) tarafından Meksika makamlarına iletilen bilgiye göre ise kafilede yer alan diğer 12 göçmenin ülkeye giriş yaptıktan sonra tutuklandıkları bildirilirken, ifadeleri alınan göçmenlerin çölde 4 arkadaşlarının öldüğünü söyledikleri öğrenildi. Yetkililer, bu nedenle kayıp olan diğer kişinin de ölmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, bölgede havadan ve karadan arama çalışmalarına devam edildiğini duyurdu. Coahuila Eyaleti Başsavcılığı ise göçmenlerin terk edilmesi ve ölümünden sorumlu tutulan insan kaçakçılarının tespit edilerek yargılanması için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Göçmenlerin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor. Ocampo Çölü'nde hava sıcaklığının gündüz 45 santigrat dereceye kadar yükseldiği ve hissedilen sıcaklığın 55 santigrat dereceye ulaştığı belirtildi. Geçtiğimiz 3-4 Ağustos tarihlerinde Meksika'dan ABD'ye kaçak yollardan geçmeye çalışan 2 göçmen, Rio Grande Nehri üzerinde Texas eyaleti yönetiminin testereli şamandıralardan inşa ettiği yüzen bariyerler nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Meksika'nın kuzeyinden kaçak olarak ABD'ye geçmeye çalışan 3 göçmen çölde hayatını kaybederken, 1 göçmenin ise kayıp olduğu belirtildi.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye kaçak yollarla girmek isteyen 3 Meksikalının çölde ölü bulunduğu duyuruldu. Kayıp olduğu belirlenen diğer göçmenin ise ekipler tarafından hala arandığı bildirildi. Açıklamada göçmenlerin 16 kişilik bir kafileyle yola çıktıkları ve Meksika'nın kuzeyindeki Coahuila eyaletinde yer alan Ocampo Çölü'nden geçtikleri sırada 4'ünün kaçakçılar tarafından terk edildiği, diğer 12'sinin ise sınırı geçmeyi başardıkları ifade edildi.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) tarafından Meksika makamlarına iletilen bilgiye göre ise kafilede yer alan diğer 12 göçmenin ülkeye giriş yaptıktan sonra tutuklandıkları bildirilirken, ifadeleri alınan göçmenlerin çölde 4 arkadaşlarının öldüğünü söyledikleri öğrenildi. Yetkililer, bu nedenle kayıp olan diğer kişinin de ölmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, bölgede havadan ve karadan arama çalışmalarına devam edildiğini duyurdu. Coahuila Eyaleti Başsavcılığı ise göçmenlerin terk edilmesi ve ölümünden sorumlu tutulan insan kaçakçılarının tespit edilerek yargılanması için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Göçmenlerin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Ocampo Çölü'nde hava sıcaklığının gündüz 45 santigrat dereceye kadar yükseldiği ve hissedilen sıcaklığın 55 santigrat dereceye ulaştığı belirtildi.

Geçtiğimiz 3-4 Ağustos tarihlerinde Meksika'dan ABD'ye kaçak yollardan geçmeye çalışan 2 göçmen, Rio Grande Nehri üzerinde Texas eyaleti yönetiminin testereli şamandıralardan inşa ettiği yüzen bariyerler nedeniyle hayatını kaybetmişti. - MEXİCO CİTY