Meksika'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Ölü Sayısı 47'ye Yükseldi

Meksika'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Ölü Sayısı 47'ye Yükseldi
Güncelleme:
Meksika'nın Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükseldi. Kaybolanların sayısı ise 38 olarak açıklandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sivil Koruma Ulusal Koordinatörlüğü (CNPC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle can kaybının arttığı kaydedildi. Yetkililer sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 47'ye, kaybolanların sayısının 38'e çıktığını duyurdu. Eyaletlerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
