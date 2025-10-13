Meksika'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Ölü Sayısı 47'ye Yükseldi
Sivil Koruma Ulusal Koordinatörlüğü (CNPC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle can kaybının arttığı kaydedildi. Yetkililer sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 47'ye, kaybolanların sayısının 38'e çıktığını duyurdu. Eyaletlerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya