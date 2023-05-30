Meksika'da polisle çatışan silahlı 10 kişi öldürüldü

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde çıkan çatışmada, polisler silahlı 10 kişiyi etkisiz hale getirdi. Çatışmada 4 kişi yaralandı ve birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde çıkan çatışmada, polisler silahlı 10 kişiyi etkisiz hale getirdi.

The Rio Times'ın haberine göre, Nuevo Leon Kamu Güvenliği Sekreteri Gerardo Palacios Pamanes, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, eyaletteki bir ana yolda 3 zırhlı araçla ilerleyen silahlı grubun polislere ateş açtığını açıkladı.

Pamanes, polislerin karşılık vermesi sonucunda çıkan çatışmada silahlı gruptan 10 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Çatışmada 4 kişinin yaralandığını kaydeden Pamanes, kayda değer sayıda silahla birçok mühimmata el konulduğunu belirtti.

Nuevo Leon'da Mart 2010'dan bu yana Zetas, Gulf ve Kuzeydoğu uyuşturucu kartelleri arasında bölgenin kontrolünü ele geçirmek için çatışma yaşanıyor.