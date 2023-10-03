Meksika'da kilise çöktü, 10 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın kuzeyinde bulunan bir kilisenin çatısı Pazar günü ayin sırasında çöktü. Olayda en az 10 kişi hayatını kaybederken 60'tan fazla kişi de yaralandı.

1. Meksika'nın Tamaulipas eyaletine bağlı Madero kentinde çöken kilisenin çeşitli görüntüleri

Meksika'nın kuzeyinde bulunan bir kilisenin çatısı Pazar günü ayin sırasında çöktü. Olayda en az 10 kişi hayatını kaybederken 60'tan fazla kişi de yaralandı.

Eyalet kamu güvenliği sözcüsü, olayın Meksika'nın Tamaulipas eyaletine bağlı Madero kentinde meydana geldiğini ve kilisenin yapısal bir sorundan dolayı çökmüş olabileceğini ancak bunun uzmanlar tarafından teyit edilmesi gerektiğini kaydetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Meksiko'dan bildiriyor. (XHTV)