Meghan Markle, çocuklarına hamileyken online zorbalığa uğradığını açıkladı

İngiltere’de Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan oyuncu Meghan Markle, sosyal medyadaki “sonu gelmeyen toksik yapıyı” eleştirerek Archie ve Lilibet adındaki çocuklarına hamileyken online zorbalığa uğradığını açıkladı.

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen South by South West (SXSW) adlı medya konferansında konuşan Meghan Markle, şimdi bu tarz yorumlardan uzak durarak ruhsal sağlığını koruduğunu belirtti.

8 Mart Kadınlar Günü’nde konuşma yaptığı sırada eşi Prens Harry de ön sıradan Meghan Markle’ı dinledi.

Düşes Meghan, dijital medyada bazen kullanıcıların “insanlıklarını unuttuklarını” aktardı.

Netflix’te evlilik süreçleriyle ilgili yayınlanan Harry & Meghan adlı belgeselin yapım sürecinde de yer alan Markle, “Sosyal medyada ve online dünyada uğradığım tacizlerin ve zorbalığın en büyük kısmını Archie ve Lili’ye hamileyken yaşadım” dedi.

“İnsanların neden bu kadar nefret dolu ve zalim olduğunu anlayamadım” diye de ekledi.

Markle, konuşması sırasında anneliğin film ve eğlence dünyasında farklı şekillerde temsilinin ne kadar önemli olduğuna da değindi.

Düşes aynı zamanda sosyal medyada kadınların birbirine neden bu kadar çok nefret kustuğunu anlamadığını söyledi.

Meghan Markle ve eşi Prens Harry, İngiltere’de kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra medyada ciddi bir şekilde eleştirilmişti.

Çift, ABD’ye taşındıklarından beri kamu önüne daha az çıkıyor.