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Marie Curie'nin laboratuvar defteri hala radyoaktif

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Nobel ödülleri resmi hesabı, Marie Curie'nin laboratuvar çalışmaları sırasında kullandığı defterinin fotoğraflarını paylaştı. Defterin hala radyoaktif olduğu belirtildi.

Nobel ödülleri resmi hesabı, iki Nobel ödüllü ünlü Bilim insanı Marie Curie'nin ölüm yıl dönümü sebebiyle laboratuvar çalışmaları sırasında kullandığı defterinin fotoğraflarını paylaştı. Yapılan açıklamada, defterin hala 'radyasyon saçtığı' ifade edildi.

Nobel ödülleri resmi hesabı, radyoaktivite alanında araştırmalar yapmış ve bu araştırmaları sonucunda Nobel Fizik ve Kimya ödüllerini kazanmış Polonyalı-Fransız Bilim insanı Marie Sklodowska Curie'nin ölüm yıl dönümü sebebiyle laboratuvar çalışmaları sırasında not aldığı defterinden fotoğraflar paylaştı. Açıklamada, "Marie Curie, çalışmaları sırasında yıllarca radyasyona maruz kalmasının bir sonucu olarak 4 Temmuz 1934'te aplastik anemiden öldü. 1899-1902 yılları arasında tuttuğu laboratuvar defteri bugün bile radyoaktiftir ve 1500 yıl boyunca da öyle kalacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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