Manisa Turgutlu'da Otluk ve Makilik Alanda Yangın Çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor.

Manisa'da orman yangını

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saat 18.15 sıralarında başlayan otluk ve makilik alan yangınının ormanlık alana sıçramaması için ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Dalbahçe ve Avşar mahalleleri arasındaki otluk ve makilik alanda saat 18.15'de çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilk müdahale 18.27'de yapıldı. 2 uçak ve 6 helikopter ile 14 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile müdahalenin devam ettiği yangının otluk ve makilik vasıfta olduğu ve tehdit ettiği herhangi bir yerleşim yerinin olmadığı açıklandı.