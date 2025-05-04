Manila Havalimanı'nda Trafik Kazası: 2 Ölü

FİLİPİNLER'in başkenti Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı girişinde bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına girdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'in başkenti Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nın girişinde bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına girmesi sonucu biri 4 yaşında kız çocuğu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, olay 'trafik kazası' olarak nitelendirilirken, aracın dış bariyerleri aşarak 'Terminal 1' girişindeki yaya yoluna girmesi sonucu kazanın meydana geldiği kaydedildi.

Yetkililer, aracın sürücüsünün gözaltına alındığını bildirdi.