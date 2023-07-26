Manila'da Doksuri Tayfunu: En Az Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Filipinler'in başkenti Manila'da Doksuri Tayfunu nedeniyle mahsur kalan yolcular bir limanda dinleniyor. Ülkeyi etkisi altına alan kuvvetli yağış ve rüzgarlar sonucunda en az bir kişi hayatını kaybetti.

MANİLA, 26 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'da Doksuri Tayfunu yüzünden mahsur kalan yolcular bir limanda dinleniyor, 26 Temmuz 2023.

Filipinler'in ulusal afet kurumundan Çarşamba günü yapılan açıklamada ülkeyi kuvvetli yağış ve rüzgarlarla olumsuz etkileyen Doksuri Tayfunu nedeniyle an itibariyle en az bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. (Filipinler Sahil Güvenlik/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)