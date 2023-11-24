Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 6.99 kilometre derinlikte 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Üç dakika sonra ise 6.36 kilometre derinlikte 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 6.99 kilometre derinlikte 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremden üç dakika sonra 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Afad, bugün saat 17.46'da; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 6.99 kilometre derinlikte 5.2 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. AFAD'ın açıklamalarına göre, bu depremden üç dakika sonra, saat 17.49'da 6.36 kilometre derinlikte 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.