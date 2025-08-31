Mahmud Abbas: Gazze'de Ateşkes ve Filistin Devleti'nin Yönetimi

Güncelleme:
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması gerektiğini ve Filistin Devleti'nin uluslararası destekle Gazze'nin yönetimini devralması gerektiğini belirtti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı görüşmede, iki devletli çözüm ve uluslararası hukuk vurgusunu gündeme getirdi.

FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'de ateşkes sağlanması gerektiğini belirterek, "Filistin Devleti, uluslararası destekle Gazze'nin yönetimini devralmalı" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Abbas, görüşmede, 'uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuka uygun olarak iki devletli çözümün güçlendirilmesi ve Arap Barış Girişimi'nin uygulanması için Filistin Devleti'nin uluslararası alanda tanınmasının önemini' kaydetti. Abbas 'Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasının, kıtlık, yerinden edilme ve ölümleri önlemek için insani yardımların ulaştırılmasının ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesinin öncelikli olduğunu' söyledi.

Filistin Devleti'nin, 2007 ortalarından bu yana Hamas'ın kontrolünde olan Gazze'deki tüm sorumlulukları Arap ve uluslararası destekle üstlenmesinin önemine değinerek, alıkonulan Filistin gümrük gelirlerinin serbest bırakılması ve Filistin'deki Hıristiyan ile İslami kutsal mekanlara yönelik saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

İspanya Başbakanı Sanchez ise ülkesinin Mayıs 2024'te Filistin Devleti'ni tanıdığını hatırlatarak, 'iki devletli çözümün uygulanması için uluslararası çabaların sürdürülmesinin ve Filistin Devleti'nin tanınması yönünde desteğin artırılmasının önemi'nin altını çizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
