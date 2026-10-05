Haberler

Macron, Zelenskiy ile görüşmesi sonrası zamanın Rusya'nın aleyhine işlediğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Macron, Zelenskiy ile görüşmesi sonrası zamanın Rusya'nın aleyhine işlediğini söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesinin ardından Fransa'nın Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirtti. Macron, Rusya'nın tırmandırma politikasına boyun eğmeyeceklerini ve zamanın Rusya'nın aleyhine işlediğini söyledi.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Fransa'nın Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirterek, "Ne tehditlere ne de Rusya'nın tırmandırma politikasına boyun eğeceğiz. Rusya yanılgıya düşmemeli; zaman onun aleyhine işliyor" dedi.

Macron, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı kendisini savunan Ukrayna'ya Fransa'nın desteğini ve dayanışmasını bir kez daha ilettiğini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştüm ve Rusya'nın saldırı savaşına karşı kendini savunan Ukrayna'ya Fransa'nın tam desteğini ve dayanışmasını bir kez daha ilettim.

Rusya cephede çıkmaza girmişken, ateşkes yönündeki tüm çağrıları ısrarla reddediyor ve uluslararası insancıl hukukun en temel ilkelerini ihlal ederek altyapıya ve sivil hedeflere yönelik saldırılarını yoğunlaştırma konusunda sorumsuzca bir tercih yapıyor. Fransa ve Avrupa, Ukrayna'yı destekleme sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek; sivilleri korumak, çatışmaların şiddetini azaltmak ve Ukrayna'nın haklarına saygı temelinde adil ve kalıcı bir barış hedefini ilerletmek için mümkün olan tüm yolları arayacak. Aynı zamanda kıtamızın güvenliğini güçlendirmeyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile Ukrayna'nın insansız hava araçlarını engellemesine ve Rusya'nın saldırganlığını püskürtmesine yardımcı olmak amacıyla sağlayabileceğimiz somut destek konusunda kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Ne tehditlere ne de Rusya'nın tırmandırma politikasına boyun eğeceğiz. Rusya bu konuda yanılgıya düşmemeli:  Zaman onun aleyhine işliyor."

Kaynak: ANKA
MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabında 135 milyon liralık işlem hacmi

MASAK raporu ortaya çıktı: Tam 135 milyon lira...
Hande Erçel Valentino defilesinde elindeki Orhan Pamuk kitapları dikkat çekti

Hande Erçel, Valentino defilesine ünlü yazarın kitaplarıyla katıldı
ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası

ABD'den ilk hamle geldi! İddia doğru çıkarsa vay dünyanın haline
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafik yavaşlayınca hızını alamayan TIR 4 aracı önüne kattı! O anlar kamerada

Trafik yavaşlayınca olanlar oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Şarjda bırakılan elektrikli araç alev topuna döndü! Bu şekilde söndürülebildi

Alev topuna dönen elektrikli araç suyla sönmeyince bunu yaptılar
Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir

Eyvahlar olsun! Fenerbahçe'ye Greenwood şoku

Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Yeni piyasa değeri dudak uçuklattı

Arda Türk futbol tarihine geçti! Yeni piyasa değeri bomba
İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu'na Bahçeli'den destek: Yalnız değilsin

İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu'na Bahçeli'den destek
Melisa Döngel sevmek istediği at tarafından ısırıldı

Güzel oyuncuyu at ısırdı!
Manisa'daki çifte cinayetin sırrını balistik raporu çözdü! Katil, aynı gün ormanda ölü bulunan adam çıktı

Çiftin katili belli oldu! Aynı gün ormanda ölü bulunmuştu