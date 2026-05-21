Macron ve Aliyev'den kritik telefon görüşmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Aliyev, görüşmenin Macron'un inisiyatifiyle yapıldığını belirtirken, Macron ise Fransa'nın Ermenistan-Azerbaycan barış sürecine desteğini vurguladı.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesine ilişkin sanal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu. Aliyev, telefon görüşmesinin Macron'un inisiyatifiyle gerçekleştiğini belirterek, "Görüşme sırasında Azerbaycan-Fransa ikili ilişkilerinin gündemindeki konuları gözden geçirdik ve karşılıklı ilgi alanımıza giren meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele aldık" ifadelerini kullandı.

Macron ise görüşmeye dair yaptığı paylaşımda, bölgesel barış sürecine dikkat çekti. Macron, "Fransa'nın Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecine olan desteğini ve bu sürecin ilerlemeye devam etmesinin önemini hatırlattım. Ayrıca bölgesel sorunları ve ikili ilişkilerimizi geliştirme potansiyelini de değerlendirdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
