Macron, İran'la Müzakereleri Hızlandıracak

Macron, İran'la Müzakereleri Hızlandıracak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran ile nükleer program müzakerelerinin hızlandırılacağını ve İran'ın barışçıl niyetlerine yönelik güvence sağlaması gerektiğini vurguladı.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Avrupalı ortaklarıyla birlikte İran'la yürütülen müzakereleri hızlandıracağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Macron, İran'ın nükleer programıyla ilgili derin endişeleri olduğunu dile getirerek, "Burada tutumum net: İran asla nükleer silaha sahip olmamalı ve niyetlerinin barışçıl olduğuna dair tam güvence sağlamak İran'a düşüyor" dedi.

Savaşın sona erdirilmesi ve daha büyük tehlikelerin önlenmesi için bir yol olduğuna inandığını söyleyen Macron, "Bunu başarmak için, Fransa ve Avrupalı ortakların İran'la yürüttüğü müzakereleri hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Macron, İran'da tutuklu bulunan Fransa vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris'in serbest bırakılmasını talep ettiğini de kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıtta tabela yine değişiyor
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.