Macaristan'da otoyolda iki ayrı kaza: 8 yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti

MACARİSTAN'ın batısındaki M1 otoyolunda sabah saatlerinde peş peşe meydana gelen iki kazada, 8 yabancı uyruklu kişi yaşamını yitirdi.

Polis yetkililerinin açıklamasına göre, ilk kaza Avusturya sınırı yakınlarındaki Györ kenti civarında saat 04.30 sıralarında yaşandı. Bir kamyonun yol bakım aracına çarparak alev alması sonucu meydana gelen kazada, kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldi.

İlk olaydan kısa bir süre sonra ise kaza nedeniyle otoyolda durmak zorunda kalan başka bir kamyona, içinde 9 kişinin bulunduğu Moldova plakalı bir minibüs çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüsteki 7 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Yaşanan kazaların ardından M1 otoyolunun Avusturya istikametindeki bir şerit yetkililer tarafından trafiğe kapatıldı.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sanal medya hesabından yayımladığı mesajla kazalarda hayatını kaybeden 8 yabancı uyruklu kişinin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı