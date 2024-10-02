Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi

İsrail Savunma Kuvvetleri (İDF), Güney Lübnan'da yaşayan sivillere acil bir çağrıda bulundu. İDF, bölgedeki 24 köyün sakinlerinden güvenlik gerekçesiyle evlerini derhal terk etmelerini istedi.

İDF'nin Arapça sözcüsü Albay Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hizbullah'ın faaliyetleri bizi harekete geçmeye zorluyor. Amacımız sivillere zarar vermek değil. Kendi güvenliğiniz için lütfen bölgeyi hemen terk edin."

Adraee, Hizbullah üyeleriyle veya onların silahlarıyla yakın temas halinde olan sivillerin risk altında olduğunu vurguladı. Ayrıca, Hizbullah tarafından kullanılan her binanın potansiyel bir hedef olacağı uyarısında bulundu.

Sivillerden kuzeye doğru gitmeleri istenirken, güneye doğru hareketin tehlikeli olabileceği belirtildi. İDF, bölgenin ne zaman güvenli hale geleceğini daha sonra duyuracağını açıkladı.

Bu uyarı, İsrail ordusunun Güney Lübnan'da başlattığı sınırlı kara operasyonlarıyla bağlantılı. İsrailli yetkililer, bu operasyonların Hizbullah'ın sınır bölgesindeki altyapısını hedef aldığını ve mümkün olan en kısa sürede sona ereceğini belirtti.

Bu gelişmeler, İsrail-Lübnan sınırındaki gerginliğin tırmanışını gösteriyor ve bölgedeki siviller için endişe verici bir durum oluşturuyor.