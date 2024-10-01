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İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?

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İsrail'in günlerce havadan saldırılar düzenlediği, çok sayıda Hizbullah komutanını öldürdüğü Lübnan'da kara harekatına başladı. Dün İsrail'den yapılan açıklamada sınırlı bir kara harekatı olacağı açıklanmıştı. İsrail devlet televizyonu bugün yaptığı haberde İsrail ordusunun, Lübnan'da birkaç hafta kalacağını duyurdu.

Orta Doğu'yu adeta ateş çemberine çeviren İsrail, bölgesel savaş planını adım adım uyguluyor. Gazze'de bir yıldır süren katliamı Lübnan'a taşıyan işgalci İsrail'in, başlattığı kara harekatının haftalarca süreceği ortaya çıktı.

DEVLET TELEVİZYONU DUYURDU

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrail ordusu, Lübnan'daki "kara saldırılarının" birkaç hafta süreceğini öngörüyor ve bu bilgi ABD'li yetkililere de iletildi. Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladıklarını açıklamıştı. Hizbullah ise İsrail'in Lübnan topraklarında bazı noktalara karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiğine ilişkin açıklamasını yalanlamıştı.

Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek? Haberi İsrail devlet televizyonu duyurdu

İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARINDA 1273 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi. İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

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Yorumlar (1)

Doğrucu:

Helal olsun sana israil küçük ama yüreği büyük devletsin. Allahtan balkasından korkmayan şeriatçılar israili duydumu büyük abdestini tutamaz olmuş :))

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