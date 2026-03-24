Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 160 bini geçti

LÜBNAN hükümeti, İsrail'in saldırı tehdidi karşısında zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 1 milyon 162 bin 237'ye yükseldiğini açıkladı.

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, İsrail'in saldırı tehdidi karşısında Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi. Seyyid, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 1 milyon 162 bin 237 kişinin başvurduğunu bildirdi. Açılan 645 barınma merkezine 133 binden fazla kişinin yerleştirildiğini kaydeden Seyyid, yerinden edilenlere gerekli hizmetleri sunmak için ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimlerle çalıştıklarını ifade etti.

