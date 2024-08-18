Lübnan'da patlamada üç UNIFIL askeri yaralandı

(ANKARA) - Lübnan'ın güneyinde kaynağı belli olmayan patlamada, üç Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) askeri yaralandı. UNIFIL'in açıklamasında "Sabah erken saatlerde, Yarin yakınlarında açıkça işaretlenmiş BM aracının yakınında meydana gelen patlamada devriye görevi yapan üç barış gücü askeri hafif yaralandı. Güney Lübnan'da devriyedeki tüm barış gücü askerleri güvenli bir şekilde üslerine döndü. Olayı araştırıyoruz" denildi.

UNFIL, Lübnan'ın güneyinde meydana gelen patlamada, üç askerinin yaralandığını duyurdu. UNIFIL'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bugün erken saatlerde, Yarin yakınlarında açıkça işaretlenmiş BM aracının yakınında meydana gelen patlamada devriye görevi yapan üç barış gücü askeri hafif yaralandı. Güney Lübnan'da devriyedeki tüm barış gücü askerleri güvenli bir şekilde üslerine döndü. Olayı araştırıyoruz. Tüm taraflara ve aktörlere barış gücü mensuplarına ve sivillere zarar vermekten kaçınma sorumluluklarını önemle hatırlatıyoruz."