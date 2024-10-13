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Lübnan Başbakanı Mikati: İsrail Uluslararası Meşruiyete Uymuyor

Lübnan Başbakanı Mikati: İsrail Uluslararası Meşruiyete Uymuyor
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü askerlerinin çekilmesi talebine yanıt vererek, ülkenin uluslararası meşruiyete uymadığını vurguladı. Mikati, UNIFIL'e yönelik saldırıları kınayarak uluslararası topluma çağrıda bulundu.

LÜBNAN Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in uluslararası meşruiyete ve ilgili kararlara uymama konusunda yeni bir safhaya geçtiğini söyledi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesi talebine tepki gösterdi. Netanyahu'nun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e UNIFIL'i çatışma bölgelerinden çekme çağrısına değinen Mikati, "İsrail, uluslararası meşruiyete ve uluslararası kararlara uymama konusunda yeni bir safhaya geçti" dedi.

Lübnan'ın, UNIFIL'e yönelik saldırıları kınadığını ve 1701 sayılı karara bağlı olduğunu belirten Mikati, uluslararası topluma, İsrail'in Lübnan'a ve uluslararası meşruiyete yönelik saldırganlığını durdurmak için 'sağlam bir duruş' sergileme çağrısı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Birleşmiş Milletler Orta Doğu Güvenlik Politika İsrail Lübnan Dünya

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