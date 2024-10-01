Üye Girişi
Haberler

Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de on binlerce sivili katledip Lübnan'a kara harekatı başlatan İsrail ordusu, gece saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'a savaş uçakları ve dronlarla hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı, büyük maddi hasar meydana geldi.

Suriye medyası, İsrail'in, başkent Şam'a gece saatlerinde hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Rejimin haber ajansı SANA'nın yerel saatle 2.51'de geçtiği haberinde, "Hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflere karşı koyuyor." ifadeleri yer aldı.

SAVAŞ UÇAKLARI VE DRONE KULLANDILAR

SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı bir diğer haberinde ise İsrail'in, yerel saatle 2.05'te başkentteki saldırıları savaş uçakları ve dronlarla düzenlediği öne sürüldü. Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz füzelere ve dronlara karşı koydu ve çoğunu düşürdü. Saldırıda 3 sivil öldü, 9 sivil yaralandı, maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

SUNUCU SAFA AHMED HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan rejim medyası, saldırıda Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Şam FM'de yer alan haberde ise Mezze'deki saldırı sonucu yangın çıktığı kaydedildi. İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ DE BU BÖLGEDE

İsrail'in hedef aldığı belirtilen Mezze bölgesinde İran'ın Şam Büyükelçiliği yer alıyor. İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

Rejime yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının dün de Şam'ın güneyindeki Esed köyü, Kudsayya Banliyösü ve Dimas Mahallesi'ndeki bazı askeri noktaları hedef aldığını iddia etmişti. Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının da bulunduğu biliniyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Savaş ve Çatışma Suriye İsrail Lübnan Gazze Dünya Şam

Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

 İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

 Korkulan oldu! İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler

İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler
Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! Üç şehrimizde eğitime ara

Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! Üç şehrimizde eğitime ara
500

Yorumlar (1)

Ali Damcı:

NERDE BU İŞİT DEAŞ PKK ONLARDAMI ABD. ISRAIL YANLISI BU İSRAİLİ BIR DUR DIYEN YOKMU ABD.NİN EMIR ERİ ISRAİL

1
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Bugün hava yağmurlu mu? Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava yağmurlu mu? Bu hafta yağmur yağacak mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Ekim Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Kayseri hava durumu 1 Ekim | Bugün Kayseri'de hava nasıl olacak? Bursa hava durumu 1 Ekim | Bugün Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa bugün kaç derece soğuk? Ankara hava durumu 1 Ekim | Bugün Ankara'da hava nasıl olacak? Kadir Ezildi'nin nişanlısı kim, Gamze Türkmen kimdir? Lübnan'da ne oluyor? Lübnan'da savaş mı çıktı, ölen var mı, kaç kişi öldü? Sur Belediyespor 12 Bingöl Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Sur Belediyespor 12 Bingöl Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sur Belediyesp Erganispor Diyarbakırspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Erganispor Diyarbakırspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Erganispor Diyarbakırspor
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });