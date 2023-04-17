Los Angeles'te kalabalık bir grup benzin istasyonunu yağmaladı! Binlerce dolar kayıp var

Los Angeles'te bir benzin istasyonunda kaydedilen görüntüler büyük endişe yarattı. Kentteki bir istasyonu hedef alan kalabalık bir yağmacı grup, mağazada bulunan ürünleri yağmaladı. Bölge şerifi, binlerce dolar değerinde malın çalındığını söyledi.

ABD'nin Los Angeles şehrinde kalabalık bir yağmacı çetesi, Compton'daki bir benzin istasyonunu yağmaladı. Şahıslar istasyondan binlerce dolar değerinde mal çalarken, görevliler ise içeride saklanmak durumunda kaldı.

BİNLERCE DOLAR DEĞERİNDE MAL ÇALINDI

Korkutan anlar kameralarla da kayıt altına alınırken videoda, bir adamın cam kapıyı kırdığı ve arkasında düzinelerce yağmacı toplandığı görülüyor. Birkaç dakika sonra grubun benzin istasyonunun marketindeki içeceklerden, atıştırmalıklara, alkole ve hatta prezervatiflere kadar her şeyi aldığı görüldü.

CİDDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Los Angeles İlçe Şerif Departmanı, Eyewitness News'e binlerce dolar değerinde malın çalındığını ve mağazada ciddi hasar meydana geldiğini söyledi. Bir Compton sakini ve yağmalanan Arco'nun müşterisi olan Greg Johnson, "Bu inanılmaz. Gerçek dışı. Burada böyle bir şeyin olduğunu hiç görmedim." dedi.

Müfettişler, herhangi bir yaralanma olayının bildirilmemesine rağmen, mağazadan bir blok ötede ateş edildiğini söyledi.