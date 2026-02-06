Haberler

ABD'de araç markete girdi: 3 ölü

ABD'nin Los Angeles şehrinde bir aracın markete girmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde bir aracın bisikletle çarpıştıktan sonra markete girmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Los Angeles İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamada, yerel saat ile 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir marketin fırın bölümüne girdiği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibinin sevk edildiği ve 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
