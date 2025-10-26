Lincoln Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 6 Yaralı

ABD'deki Lincoln Üniversitesi'nin kampüsüne düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Lincoln Üniversitesi'nde mezunlar günü kutlamalarının yapıldığı binanın bahçesine silahlı saldırı düzenlendi. Yerel saatle 21.30 sıralarında yapılan saldırı sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Bölge Yargıcı Christopher de Barrena-Sarobe, silahlı bir kişinin gözaltına alındığını ve yetkililerin birden fazla silahlı saldırgan olma ihtimalini araştırdığını belirtti.