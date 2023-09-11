Libya'nın doğusunda sel felaketi: Yerleşim alanları 'afet bölgesi' ilan edildi

Libya'nın doğusunda yaşanan sel felaketi sonucunda yerleşim alanları 'afet bölgesi' ilan edildi. Başbakan Abdulhamid Dibeybe, selin etkilediği bölgelerde acil önlemler alınması talimatını verdi. İslam İşbirliği Teşkilatı da Libya'ya başsağlığı diledi. Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20'ye yükseldi.

Libya'nın doğusunda selden etkilenen yerleşim alanları "afet bölgesi" ilan edildi.

Libya hükümetine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Abdulhamid Dibeybe, selden etkilenen yerleşim yerlerinin "afet bölgesi" ilan edilmesine ilişkin kararname yayımladı.

Dibeybe, tüm kamu yetkililerine sel felaketiyle ilgili acil ve istisnai önlemler almaları talimatı verdi.

Libya Başbakanı Dibeybe, ayrıca bakanlıklar, ilgili kurumlar, kurtarma ekipleri ve hastane yönetimlerinden de sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki durumu dikkatle takip etmelerini istedi.

İİT'den taziye mesajı

Öte yandan, İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT) yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Hüseyin İbrahim Taha, sel felaketinde hayatını kaybedenler için Libya hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.

Taha, İİT üyesi ülkelere Libya ile dayanışma içinde olmaları çağrısında bulundu.

Libya'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı

Libya makamlarından yapılan açıklamalarda, sel nedeniyle Beyda ve Şehhat kentlerinde 12, Suse kentinde 7, Merc kentinde bir kişi olmak üzere toplam 20 kişinin öldüğü belirtilmişti.

Libya'nın doğusundaki yetkililer, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.

Olumsuz hava şartları Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini de etkilemişti.