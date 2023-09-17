Libya'da sel yardımına giden uluslararası ekip kaza geçirdi

AFAD, Libya'da yaşanan sel ve su baskınlarına yardım için giden uluslararası bir ekibin kaza geçirdiğini duyurdu. Türk ekiplerin ise kazadan etkilenmediği belirtildi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Libya'da yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle bölgeye yardıma giden uluslararası bir ekibin yolda kaza geçirdiğini açıkladı. Türk ekiplerinin kazadan etkilenmediği belirtildi.

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Libya'da yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle bölgeye yardım için intikal eden uluslararası bir ekip yolda kaza geçirmiştir. Alınan ilk bilgilere göre can kaybının olmadığı olayda, bölgeye intikal eden Türk ekiplerimiz etkilenmemiştir. Uluslararası ekip hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.