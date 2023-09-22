Libya'da sel felaketinden etkilenen Derne için uluslararası konferans düzenlenecek

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümet, sel felaketinden en çok etkilenen Derne'deki yerleşim yerlerinin yeniden imarı için ekim ayında uluslararası bir konferans düzenleneceğini duyurdu.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümet, sel felaketinden en çok etkilenen Derne'deki yerleşim yerlerinin yeniden imarı için ekim ayında uluslararası bir konferans düzenleneceğini duyurdu.

Ülkenin doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası topluma, selden zarar gören kentlerin yeniden imarı için Derne'de 10 Ekim'de yapılacak konferansa katılım çağrısında bulundu.

Konferansın felaketten etkilenen kentlerin modern ve hızlı bir şekilde imarı için "bir vizyon sunmasının" amaçlandığını ifade eden Hammad, selin ardından Libya halkına yardım ve arama kurtarma ekibi gönderen tüm ülkelere teşekkür etti.

Hammad, konferansın Derne halkının ve selden etkilenen bölgelerde yaşayan Libyalıların çağrısına bir cevap olarak organize edildiğini kaydetti.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, 19 Eylül'de Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.

İki barajın çökmesiyle selden en çok etkilenen kenti Derne'de 18 Eylül'de bir gösteri düzenlenmiş, eylemciler şehrin uluslararası kuruluşlar ve şirketler aracılığıyla mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa edilmesini talep etmişti.