Libya'da kum fırtınası nedeniyle birçok kentte eğitime ara verildi

Libya'da kum fırtınası nedeniyle birçok kentte eğitime ara verildi
Güncelleme:
Libya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Trablus başta olmak üzere birçok kentte eğitime ara verildi. Ambulans ve İlk Yardım Birimi, alarm seviyesini artırdı.

LİBYA'da kum fırtınası nedeniyle başkent Trablus başta olmak üzere birçok kentte eğitime ara verildiği bildirildi.

Lİbya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle başkent Trablus başta olmak üzere birçok kentte bugün eğitime ara verildiği belirtildi. Libya Ambulans ve İlk Yardım Birimi, ülkenin orta ve batı bölgelerindeki tüm şubelerde alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığını açıkladı.

