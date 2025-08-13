Lavrov ve Rubio, Putin-Trump Toplantısını Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "12 Ağustos'ta Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, 15 Ağustos'ta Alaska'da yapılması planlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki buluşmanın hazırlıklarının bazı yönleri ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
