Las Vegas'ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı
ABD'nin New Mexico eyaletine bağlı Las Vegas'ta fındık büyüklüğünde dolu yağması sonucu yollar beyaza büründü. Sürücüler ve yayalar dolu yağışını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
- Las Vegas'ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı
LAS VEGAS - ABD'nin New Mexico eyaletine bağlı Las Vegas'ta fındık büyüklüğünde dolu yağması sonucu yollar beyaza büründü.
ABD'nin New Mexico eyaletine bağlı Las Vegas'ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Yollar beyaz örtüyle kaplanırken, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Dolu yağışı sürücülerin ve yayaların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya