Laos'ta mağarada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

LAOS'ta, sel nedeniyle mağarada 8 gündür mahsur kalan 5 kişinin sağ kurtarıldığı bildirildi.

Laos'un başkenti Viyentiyan'ın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Xaisomboun eyaletinin Longcheng bölgesinde 7 kişi, 19 Mayıs'ta bir mağaraya girdi. Şiddetli yağmur ve ani sel baskınlarının ardından mağaranın çıkışı kapandı ve 7 kişi burada mahsur kaldı. Aralarında Tayland'dan gelen ve 2018'de 2 haftadan uzun süre mağarada mahsur kalan 12 çocuğun kurtarılmasında görev alan ekip üyeleri ile çeşitli ülkelerden dalgıçların da yer aldığı arama kurtarma ekibi, hafta sonu olay yerine ulaştı. Yetkililer, arama kurtarma çalışmaları sonucu 5 kişinin sağ kurtarıldığını, 2 kişi için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı