Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ölüm iddialarının ardından kızıyla görüntülendi

Kuzey Kore devlet medyasının söylentiler sonrası görüntülerini paylaştığı Kim Jong Un, beyin kanamasından öldüğü söylenen bir adam için oldukça sağlıklı görünüyordu. Devlet gazetesi Rodong Sinmun'un yayınladığı fotoğraflarda, 42 yaşındaki diktatörün kızıyla birlikte bir giyim merkezini gezdiği görülüyor.Bu kareler, ABD'de yaşayan Çinli bir muhalif ismin iddiaları sonrası yayınlandı.Bu kişi Kim'in Pekin'deki bir hastaneye koma halinde kaldırıldıktan sonra öldüğünü kanıt göstermeden iletti. Kuzey Kore'yi yakından takip edenler için bu tür söylentiler neredeyse rutin hale gelmiş durumda.Dünyanın en kapalı yönetimlerinden birinde, gerçekleri doğrulamak genellikle zor ve bu da spekülasyon için verimli bir zemin oluşturuyor. Bu son iddia, kendisini Çinli yetkililer tarafından yasaklanmış bir grup olan Çin Demokrat Partisi'nin başkanı olarak tanıtan Wanjun Şie'den yayıldı.Şie, daha önce de Çin lideri Şi Cinping'in ölümüyle ilgili spekülasyonlar yaymıştı.Şie, Kim'in ağır bir beyin kanaması geçirdiğini ve Kuzey Kore'nin tedavi edecek tıbbi imkanlara sahip olmaması nedeniyle Pekin'e nakledildiğini iddia etti. Kim'in daha sonra öldüğünü ve cesedinin gizlice Kuzey Kore'ye iade edildiğini, rejimin de ölümünü gizlediğini iddia etti.Ancak sonrasındaki fotoğraflar farklı bir hikaye anlattı. Kuzey Kore lideri, kızı Kim Ju Ae ve her zamanki maiyeti eşliğinde sergileri incelerken görülüyordu.Görüntülerin tam olarak ne zaman çekildiğini bilmenin bir yolu olmasa da bu iddiadan şüphe duymamıza neden olan başka sebepler de var.Kim'in sağlığında ani bir çöküş yaşanması durumunda, Kuzey Kore sınırlarının ötesinde de bunun belirtileri muhtemelen görülecektir.Çin, olası istikrarsızlık veya mülteci akışlarına hazırlık olarak sınır boyunca güvenliği sıkılaştırabilir. Kuzey Kore'nin diplomatik misyonlarındeki faaliyetleri de artabilir. Güney Kore'ye iltica etmiş Kuzey vatandaşları genellikle Çin sınırındaki gayri resmi ağlar aracılığıyla bilgi alır. Bu kez bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Güney Kore istihbarat yetkilileri ise Yonhap haber ajansına yaptıkları açıklamada, ölüm iddiasını destekleyecek hiçbir şey duymadıklarını belirtti.Bu söylenti, daha önceki benzer iddiaları da anımsatıyor.2020'de, Kuzey Kore'den iltica eden yüksek profilli bir kişi, Kim'in kalp damar ameliyatı sonrasında öldüğünden "yüzde 99 emin" olduğunu iddia etti. Kısa bir süre sonra Kim kamuoyunun karşısına çıktı ve bu iddia çürütüldü.Peki, bu söylentiler neden sürekli yeniden ortaya çıkıyor? İlk sebep, taht değişikliği meselesi.Kuzey Kore üç nesildir Kim ailesi tarafından yönetiliyor, ancak Kim Jong Un'dan sonra ne olacağı, seleflerine kıyasla daha belirsiz.Kim Il Sung, oğlu Kim Jong Il'i iktidara hazırlamak için onlarca yıl harcadı. Kim Il Sung 1994'te öldüğünde, halef planı sağlam bir şekilde kurulmuştu. Kim Jong Il'in geçişi nispeten sorunsuz oldu.Kim Jong Un'un yükselişi daha hızlı ve daha riskliydi. Kim Jong Il'in 2008'de felç geçirmesinin ardından, en küçük oğlu hızla üst kademelere yükseltildi. Babası 2011'de öldüğünde, kamuoyu tarafından geleceğin lideri olarak tanımlanmıştı. Buna rağmen Kim Jong Un, yıllarca iktidarını pekiştirmek, rakiplerini tasfiye etmek ve tehditleri ortadan kaldırmak için çalıştı.Bugün Güney Kore istihbarat teşkilatı, kızını halefi olarak hazırlıyor olabileceğine inanıyor. Kızı, giderek daha sık yüksek profilli etkinliklerde ve askeri gösterilerde yer alıyor.Ancak onun sadece 13 yaşında olduğu düşünülüyor. Kuzey Kore'nin bugüne kadar hiçbir kadın tarafından yönetilmediği biliniyor ve kendisi de resmen varis olarak atanmadı. Genç yaşı, herhangi bir iktidar mücadelesinde onu savunmasız bırakabilir.Tüm bu belirsizlik, Kim'in sağlığıyla ilgili söylentilerin neden bu kadar çok ilgi çektiğini açıklamaya yardımcı oluyor.

İkinci sebep ise söylentilerin tamamen mantıksız olmaması.Kim aşırı kilolu ve çok sigara içiyor. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, yaşam tarzının kalp damar hastalıkları açısından daha yüksek risk altına soktuğu konusunda defalarca uyarıda bulundu. Kalp sorunları ve felçler de Kim ailesinde yaygın görülen rahatsızlıklar arasında.Kim'e bir şey olması durumunda, komşu ülkeler ve uluslararası toplum için riskler çok yüksek olacak. Ani bir liderlik krizi, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının kontrolü ve siyasi istikrarsızlık olasılığı hakkında zor soruları gündeme getirebilir.Bir güç mücadelesi, sertlik yanlılarını saldırgan davranmaya teşvik eder mi? Huzursuzluk, Çin sınırında bir mülteci krizine yol açabilir mi? Bunlar sadece Pekin ve Seul'ü değil, Güney Kore'de yaklaşık 28 bin asker bulunduran Washington'ı da ilgilendiren sorular.İstihbarat teşkilatları, herhangi bir habere hazırlıklı olmak için Kim Jong Un'u yakından izliyor.Kuzey Kore, bilgi açısından hala bir kara delik olduğu için, yanlış haberler için de kolay bir hedef konumunda. Lidere düzenli ulaşabilenlerin sayısı çok az. İstihbarat teşkilatları bile güvenilir bilgi edinmekte zorlanıyor ve ortaya çıkan bilgilerin çoğu, doğrulanmamış veya büyük olasılıkla doğrulanmış gerçekler olarak nitelendiriliyor. Rejimin kendisinin de kasıtlı olarak kafa karışıklığını teşvik ettiği, ülkedeki gerçekleri gizlemek için yanıltıcı bilgiler sızdırdığı şüphesi bulunuyor.Dolayısıyla, bu kadar önemli bir haber, onu takip etmekle görevli olanların gözünden kaçmışken, Wanjun Şie'nin bir şekilde rastlamış olması inanması güç bir durum. Belki de sadece dikkat çekmek istiyordu. ya da dünyanın herkesçe bildiği üzere, Pekin'in Pyongyang ile olan bağlarını vurgulayarak Pekin'i utandırmak istemiş olabilir. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .