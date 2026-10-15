Kurtulmuş Roma'da Fontana ile görüştü, parlamentolar arası diyalog güçlendirilecek

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla bulunduğu Roma'da, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ile görüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı marjında, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ile bir araya geldik. Görüşmemizde, bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Parlamentolarımız arasındaki diyaloğun daha da güçlendirilmesi, karşılıklı temasların artırılması ve mevcut iş birliğimizin somut adımlarla daha ileri bir seviyeye taşınması konusundaki ortak irademizi teyit ettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı