Kur'an-ı Kerim okunurken füze attılar
İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı rejime destek gösterisi düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı gösteride Kur'an-ı Kerim okunurken yakın bir bölgeye füze düştü. O anlar kameraya yansıdı.
- İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve hükümete destek vermek amacıyla düzenlenen kitlesel gösterilerde bir füze kalabalığın toplandığı bölgenin yakınına düştü.
- Füze saldırısı sırasında göstericiler Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıyordu.
- Patlamanın ardından göstericilerin bir kısmı alanı terk ederken, bir kısmı sloganlarla tepki göstermeye devam etti.
İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve hükümete destek vermek amacıyla düzenlenen kitlesel gösterilerde korku dolu anlar yaşandı. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden miting sırasında, kalabalığın toplandığı bölgenin yakınına bir füze düştü.
GÖSTERİYİ, FÜZE SALDIRISI BÖLDÜ
Patlama sesiyle birlikte alanda büyük bir panik yaşanırken, o anlar çevredekilerin kameralarına anbean yansıdı. Saldırıların hedefindeki sivil bölgelerde güvenlik endişesi artarken, göstericilerin bir kısmı alanı terk etti, bir kısmı ise sloganlarla tepki göstermeye devam etti.