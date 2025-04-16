Kumarhaneler kraliçesinden acı haber! Bir şehrin simgesiydi

Mirage Resorts ve Wynn Resorts'un kurucu ortağı, milyarder sanat koleksiyoncusu ve hayırsever Elaine Wynn, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberi, Elaine P. Wynn & Family Vakfı tarafından duyuruldu. Ünlü ismin ölüm nedeni henüz açıklanmazken, Wynn'in vefatı iş dünyası ve sanat camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.

KENTİN SİMGESİYDİ

New York'ta doğup Miami Beach'te büyüyen Wynn, yaşamının büyük bölümünü Las Vegas'ta geçirdi. Kendisi için bir yuva olan bu şehirde yatırımlarını büyütürken, hayırseverlik projeleriyle de adından söz ettirdi.Forbes onu 2015'te "Las Vegas Kraliçesi" olarak adlandırdı. 2021 yılında Vegas Magazine'e verdiği bir röportajda Las Vegas'a olan sevgisini şu sözlerle dile getirmişti: "Dünyada Las Vegas gibi bir yer yok. Eğlenmek, gülmek, dans etmek ve başka insanların performanslarını izlemek hepimizin ihtiyacı olan şeyler."

Ölümünden önce yaklaşık 2,5 milyar dolarlık servetiyle Wynn Resorts'un en büyük bireysel hissedarlarından biriydi.

ELAINE WYNN KİMDİR?

1942'de New York'ta doğan Elaine Wynn, George Washington Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi aldı. 1963'te Steve Wynn ile evlendi; çift, 1986'da boşandıktan sonra 1991'de tekrar evlendi ve 2010'da ikinci kez boşandı. İkili, Mirage Resorts ve Wynn Resorts'u birlikte kurarak Las Vegas'ın lüks otel ve kumarhane sektörünü şekillendirdi . Elaine Wynn, sadece iş dünyasındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda sanata ve eğitime olan katkılarıyla da tanınıyordu. Nevada Eyalet Eğitim Kurulu'nda başkanlık yaptı ve Las Vegas Sanat Müzesi'nin kurulmasına öncülük etti.