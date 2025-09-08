Haberler

Kudüs'te Silahlı Saldırı: 6 Ölü, 12 Yaralı

Kudüs'te Silahlı Saldırı: 6 Ölü, 12 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda altı kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren Filistinli saldırganlar etkisiz hale getirildi.

Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda altı kişinin öldüğü ve yedisi ağır 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis ve sağlık yetkilileri ölenlerden üçünün 30'lu yaşlarında erkek, birinin 50'li yaşlarında bir kadın, birinin de 50'li yaşlarında bir erkek olduğunu söyledi.

Filistinli silahlı saldırganların düzenlediği açıklanan saldırıda yaralanan dokuz kişi hastaneye kaldırılırken, üç kişinin de hafif yaralandığı kaydedildi.

İsrail polisi "teröristlerin" şehrin kuzeyindeki Ramot Kavşağı'nda bir otobüs durağına ateş açtığını, bir polis görevlisi ve bir sivilin ateşe karşılık verdiğini ve saldırganların "etkisiz hale getirildiğini" belirtti.

Şu ana kadar saldırıyı herhangi bir örgüt üstlenmezken, Hamas'tan saldırıyı öven bir açıklama geldi.

Polis çok sayıda güvenlik görevlisinin bölgeyi kordon altına aldığını kaydetti.

Bomba imha ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

BBC
CHP'li Mahmut Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı

CHP'li Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 polisin şehit olduğu saldırı anı kamerada

Karakola düzenlenen hain saldırı kamerada! Parkın içinden geçmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.