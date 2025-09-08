Kudüs'te Silahlı Saldırı: 6 Ölü, 12 Yaralı

Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda altı kişinin öldüğü ve yedisi ağır 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis ve sağlık yetkilileri ölenlerden üçünün 30'lu yaşlarında erkek, birinin 50'li yaşlarında bir kadın, birinin de 50'li yaşlarında bir erkek olduğunu söyledi.

Filistinli silahlı saldırganların düzenlediği açıklanan saldırıda yaralanan dokuz kişi hastaneye kaldırılırken, üç kişinin de hafif yaralandığı kaydedildi.

İsrail polisi "teröristlerin" şehrin kuzeyindeki Ramot Kavşağı'nda bir otobüs durağına ateş açtığını, bir polis görevlisi ve bir sivilin ateşe karşılık verdiğini ve saldırganların "etkisiz hale getirildiğini" belirtti.

Şu ana kadar saldırıyı herhangi bir örgüt üstlenmezken, Hamas'tan saldırıyı öven bir açıklama geldi.

Polis çok sayıda güvenlik görevlisinin bölgeyi kordon altına aldığını kaydetti.

Bomba imha ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.