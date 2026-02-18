Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi
Yurt dışında, küçük bir kız çocuğu apartmana girdiği esnada arkadan hızlıca gelen adamın saldırısına uğradı. Çocuğun ağzını kapatarak taciz girişiminde bulunan adam, çocuğun bağırması üzerine olay yerinden kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.
- Bir apartmanda küçük bir kız çocuğu, binaya girerken arkasından yaklaşan bir şahıs tarafından ağzı kapatılarak taciz girişimine uğradı.
- Saldırgan, çocuğun direnmesi ve bağırması üzerine paniğe kapılarak olay yerinden uzaklaştı.
- Olay, binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve emniyet güçleri saldırganı yakalamak için soruşturma başlattı.
Yurt dışında meydana gelen olayda, apartmanda evine girmek üzere olan küçük bir kız çocuğu, arkasından yaklaşan bir şahsın saldırısına uğradı.
TACİZ ETMEYE KALDI
Binaya girdiği sırada küçük çocuğun ağzını kapatarak taciz girişiminde bulunan saldırgan, çocuğun direnmesi ve çevredekilerin duyabileceği şekilde bağırması üzerine paniğe kapılarak olay yerinden hızla uzaklaştı.
Dehşet anları binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet güçleri, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.