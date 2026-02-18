Haberler

Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi
Güncelleme:
Yurt dışında, küçük bir kız çocuğu apartmana girdiği esnada arkadan hızlıca gelen adamın saldırısına uğradı. Çocuğun ağzını kapatarak taciz girişiminde bulunan adam, çocuğun bağırması üzerine olay yerinden kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Yurt dışında meydana gelen olayda, apartmanda evine girmek üzere olan küçük bir kız çocuğu, arkasından yaklaşan bir şahsın saldırısına uğradı.

TACİZ ETMEYE KALDI

Binaya girdiği sırada küçük çocuğun ağzını kapatarak taciz girişiminde bulunan saldırgan, çocuğun direnmesi ve çevredekilerin duyabileceği şekilde bağırması üzerine paniğe kapılarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Dehşet anları binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet güçleri, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

