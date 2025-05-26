Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin'in Kararları Güvenlik İçin Gerekli

Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin'in Kararları Güvenlik İçin Gerekli
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aldığı tüm kararların Rusya'nın güvenliği için gerekli olduğunu açıkladı. Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarını değerlendirdi.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aldığı tüm kararların Rusya'nın güvenliği için gerekli olduğunu bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik son saldırıyı 'sebepsiz' olarak nitelendirmesini değerlendirdi. Peskov, Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'nınkilere karşılık olduğunu belirterek, "Devlet Başkanı Putin, ülkemizin güvenliğini sağlamak için gerekli kararları alıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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