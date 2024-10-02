Kremlin, Orta Doğu'daki Tarafları İtidalli Davranmaya Çağırdı

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Orta Doğu'daki çatışmanın taraflarını itidalli davranmaya çağırdığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e füze saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu. Peskov, Rusya'nın Orta Doğu'daki çatışmanın taraflarını itidalli davranmaya çağırdığını ve sivillerin ölümüne yol açan eylemleri kınadığını söyledi.

Orta Doğu'daki durumun son derece endişe verici bir senaryoya göre geliştiğini vurgulayan Peskov, "Tüm tarafları, bölgede gelişen olaylara karşı itidal göstermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Peskov, sivillerin ölümüne yol açan tüm eylemleri kınadıklarını belirterek, "ABD, İsrail'i koşulsuz olarak destekliyor. Bu iyi biliniyor; silah tedariki, mali yardım, askeri ve teknik destek" dedi.