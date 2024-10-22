Kremlin: Erdoğan-Putin zirvesinin tarihi belli oldu

KREMLİN, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenecek BRICS Zirvesi'nde bir araya geleceğini açıkladı.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Ekim'de Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenecek BRICS Zirvesi'nde bir araya geleceğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, BRICS Zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında iki liderin görüşeceği tarihi paylaştı. Programa göre, Putin ve Erdoğan, 23 Ekim Çarşamba günü BRICS Zirvesi'nin düzenlendiği Kazan kentinde bir araya gelecek.