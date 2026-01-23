Haberler

Kremlin: Savaşın Bitmesi İçin Ukrayna Ordusu Donbas'tan Çekilmeli

Güncelleme:
Kremlin, Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki askeri varlığını tamamen sonlandırması gerektiğini belirtti. Bu talep, Abu Dabi'deki üçlü zirve öncesinde geldi. Rusya, Ukrayna ordusunun bölgeden çekilmesini gelecekteki barış görüşmeleri için kritik bir koşul olarak değerlendiriyor.

(ANKARA) - Kremlin, Ukrayna, Rusya ve ABD heyetlerinin Abu Dabi'de gerçekleştireceği kritik üçlü zirve öncesinde, savaşın sona ermesi için Kiev'in Donbas bölgesindeki askeri varlığını "tamamen sonlandırması gerektiğini" yineledi.

Rusya'dan, ABD - Ukrayna - Rusya zirvesi öncesi "Donbas" mesajı geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinden çekilmesinin "Rusya için çok önemli bir koşul olduğunu" vurguladı.

Abu Dabi'deki görüşmelerin detaylarına girmekten kaçınan Peskov, "Rusya'nın pozisyonu iyi bilinmektedir. Ukrayna ve Ukrayna silahlı kuvvetleri Donbas topraklarını terk etmelidir. Oradan çekilmek zorundalar. Bu çok önemli bir şarttır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Dünya
