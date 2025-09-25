Kremlin, Biyolojik Silahlardan Vazgeçmeye Hazır

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın biyolojik silahlardan vazgeçilmesi sürecine katılmaya hazır olduğunu bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın 80'inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, biyolojik silahları geliştirmekten vazgeçme çağrısını değerlendirdi. Bu çağrının önemli olduğunu belirten Peskov, "Elbette Rus tarafı, biyolojik silahlardan vazgeçme sürecine katılmaya hazır. Bunu uluslararası düzeyde belgelemek iyi olur. Bu çok güzel bir inisiyatif. Moskova bunu destekliyor" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın 'Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmesi durumunda vahim sonuçlarla karşı karşıya kalacağı' açıklamasını da değerlendiren Peskov, "Şimdilik Washington ve Trump'ın, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne ulaşma yönündeki girişimlerini sürdürme konusunda siyasi iradesini koruduğu gerçeğinden hareket ediyoruz. Bu girişimleri destekliyoruz. Rusya, barış müzakerelerine açık" ifadelerini kullandı.