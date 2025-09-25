Haberler

Kremlin, Biyolojik Silahlardan Vazgeçmeye Hazır

Kremlin, Biyolojik Silahlardan Vazgeçmeye Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın biyolojik silahlardan vazgeçilmesi sürecine katılmaya hazır olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Trump'ın bu konuda yaptığı çağrıyı desteklediklerini belirtti.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın biyolojik silahlardan vazgeçilmesi sürecine katılmaya hazır olduğunu bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın 80'inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, biyolojik silahları geliştirmekten vazgeçme çağrısını değerlendirdi. Bu çağrının önemli olduğunu belirten Peskov, "Elbette Rus tarafı, biyolojik silahlardan vazgeçme sürecine katılmaya hazır. Bunu uluslararası düzeyde belgelemek iyi olur. Bu çok güzel bir inisiyatif. Moskova bunu destekliyor" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın 'Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmesi durumunda vahim sonuçlarla karşı karşıya kalacağı' açıklamasını da değerlendiren Peskov, "Şimdilik Washington ve Trump'ın, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne ulaşma yönündeki girişimlerini sürdürme konusunda siyasi iradesini koruduğu gerçeğinden hareket ediyoruz. Bu girişimleri destekliyoruz. Rusya, barış müzakerelerine açık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

Tartışma büyüyecek! KKTC'deki başörtüsü kararını AYM iptal etti
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber

Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu, Dinamo Zagreb maçında 'sıfır' çekti

Yok artık Kerem! Dinamo Zagreb maçında yaptıkları olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.