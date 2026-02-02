Haberler

Kosta Rika'da yeni devlet başkanı Laura Fernandes oldu

Kosta Rika'da yeni devlet başkanı Laura Fernandes oldu
Güncelleme:
Kosta Rika'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Egemen Halk Partisi'nin adayı Laura Fernandes, oyların %48,94'ünü alarak yeni başkan seçildi. Mevcut başkanın siyasi varisi olan Fernandes, rakibi Ramos'a karşı önemli bir zafer elde etti.

KOSTA Rika'da devlet başkanlığına Laura Fernandes'in seçildiği bildirildi.

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da dün yapılan devlet başkanı seçimini iktidardaki Egemen Halk Partisi'nin adayı Laura Fernandez kazandı. Oyların yüzde 88'inin sayıldığı sonuçlara göre, mevcut Devlet Başkanı Rodrigo Chaves'in siyasi varisi ve eski özel kalem müdürü olan Fernandes, oyların yüzde 48,94'ünü alırken Ramos yüzde 33,02'de kaldı.

