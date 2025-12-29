Haberler

Kosova'da Albin Kurti'nin Partisi Seçimleri Kazandı

Kosova'da Albin Kurti'nin Partisi Seçimleri Kazandı
Güncelleme:
Kosova'da yapılan erken genel seçimde mevcut Başbakan Albin Kurti'nin liderliğindeki Kendin Karar Al Hareketi oyların yüzde 49,30'unu alarak seçimi kazandı. Diğer partiler ise yüzde 21,01 ve yüzde 13,68 oy oranları ile sıralandı.

KOSOVA'da yapılan erken genel seçimde sayılan oyların yüzde 49,30'unu alan mevcut Başbakan Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Kendin Karar Al Hareketi'nin seçimi kazandığı bildirildi.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu'nun paylaştığı bilgilere göre, yapılan erken genel seçimde oyların yüzde 99,26'sının sayımı tamamlandı. Mevcut tabloda Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) yüzde 49,30'luk oy oranıyla ilk sırada yer alıyor. Onu yüzde 21,01 ile Kosova Demokratik Partisi (PDK) ve yüzde 13,68 ile Kosova Demokratik Birliği (LDK) izliyor. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ise yüzde 0,61'lik bir oy oranına ulaştı.

Parti genel merkezinde basın mensuplarına demeç veren Başbakan Kurti, mevcut tablonun Kosova tarihinin en büyük seçim başarısına doğru gittiğini kaydetti. Resmi sonuçların açıklanmasının ardından yeni kabineyi kurarak başarılı icraatlarını sürdüreceklerini vurgulayan Kurti, uluslararası sözleşmelerin parlamentodan onayı sürecinde muhalefet partilerinden destek beklediklerini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
