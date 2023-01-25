Korku filmlerini andıran görüntü! Evin bahçesine giren leopar koca köpeği alıp gitti

Kedigiller familyasının 4 büyük türünden biri olan leoparların, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ne denli tehlikeli bir yırtıcı olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, duvarların üzerinden atlayan bir leoparın, evin köpeğini kapıp götürdüğü anlar yer alıyor.

YAKALAMASI VE GÖTÜRMESİ SANİYELER SÜRDÜ

Korku filmlerini andıran o görüntülerde leoparın duvardan atladıktan kısa bir süre sonra köpeği bulduğu, kısa süren boğuşma seslerinden anlaşılıyor. Sadece bir kaç saniye sonra tekrar kadraja giren leopar, ağzına aldığı köpekle ortadan kayboldu.

SİVAS KANGALINA ATIFTA BULUNDULAR

Kısa sürede sosyal medyada çok izlenenler arasına giren videoyu izleyenler Sivas kangalına atıfta bulundu. Birçok sosyal medya kullanıcısı "O köpek kangal olsa işler değişirdi" şeklinde yorumlar yaptı.