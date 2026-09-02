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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Salgınında Can Kaybı 3 Bin 7'ye Ulaştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Salgınında Can Kaybı 3 Bin 7'ye Ulaştı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde mayıs ayından bu yana devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 7'ye yükseldi. Hükümet raporuna göre, 31 Ağustos itibarıyla doğrulanan vaka sayısı 6 bin 186'ya çıktı, ölüm oranı yüzde 48,6 olarak açıklandı. Salgın, ülke tarihinin en büyük ve en ölümcül Ebola salgını olarak kaydedilirken, 2014-2016 Batı Afrika salgınından sonra dünyada görülen en büyük ikinci salgın oldu.

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde mayıs ayından bu yana etkisini sürdüren Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 7'ye ulaştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) hükümeti tarafından yayımlanan son durum raporuna göre, ülkede mayıs ayında resmi olarak ilan edilen Ebola salgınında can kayıpları arttı. 31 Ağustos itibarıyla KDC genelinde doğrulanan vaka sayısının 6 bin 186'ya çıktığı, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 3 bin 7'ye yükseldiği bildirildi. Ölüm oranının yüzde 48,6 olarak açıklandığı salgında, 1409 kişinin iyileştiği, 830 hastanın ise tedavi ve karantina merkezlerinde tutulduğu kaydedildi.

Salgının Ituri, Kuzey Kivu, Haut-Uele, Tshopo, Güney Kivu ve Bas-Uele eyaletlerindeki 60 sağlık bölgesinde etkili olduğu belirtildi. Virüsün 'Bundibugyo' türü nedeniyle meydana gelen salgının, ülke tarihinin en büyük ve en ölümcül Ebola salgını olmasının yanı sıra dünyada ise 2014-2016 yılları arasında Batı Afrika'da yaşanan salgından sonra kaydedilen en büyük ikinci salgın olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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