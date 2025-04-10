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Kongo'da tekne faciası: En az 50 kişi öldü

Kongo'da tekne faciası: En az 50 kişi öldü
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Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Equateur eyaletindeki Kongo Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne faciası yaşandı.

EN AZ 50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kızıl Haç Ekvator Bölgesi Başkanı Maitre Kolomba Mampunia, ulusal televizyon kanalı RTNC'ye yaptığı açıklamada, Equateur eyaletine bağlı Mayita kasabası yakınlarında, Kongo Nehri üzerinde bir teknenin alabora olduğunu ve en az 50 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kongo'da Tekne Faciası: En Az 50 Kişi Hayatını Kaybetti

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması nedeniyle ulaşım için genellikle nehirler ve göller kullanılıyor. Özellikle mevsimsel yağışların yoğun olduğu dönemde meydana gelen bu tür kazalara, teknelerin bakımsızlığının yanı sıra kapasitelerinin üstünde yük ve yolcu taşımaları neden oluyor.

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Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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