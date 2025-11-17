Haberler

Kongo'da Madende Göçük: Çok Sayıda Ölü

Kongo'da Madende Göçük: Çok Sayıda Ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kolwezi kentindeki kobalt madeninde meydana gelen göçükte onlarca kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletine bağlı Kolwezi kentindeki madende meydana gelen göçükte çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneydoğusunda bulunan kobalt madeninde cumartesi günü bir çökme meydana geldi. Çökme sırasında onlarca kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama

İstanbul'da metro inşaatındaki faciada yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı

Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı
Portekiz, 9-1'lik tarihi skorla Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi

9-1'lik tarihi skor! Dünya Kupası'na gitmeyi garantilediler
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı

Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı
Sinan Engin, Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin

Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin
Nijerya-Demokratik Kongo maçında sakatlanan Osimhen gözyaşları içinde saha kenarına geldi

Yine milli takımda sakatlanan Osimhen gözyaşlarını tutamadı
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza öyle böyle değil

Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza ateş pahası
Milyonları gözden çıkardılar! Arda Güler için çılgın teklif

Milyonları gözden çıkardılar! Arda için çılgın teklif
Liverpool'un hedefi Wilfried Singo! Tarihi bonservisi gözden çıkardılar

Galatasaraylı yıldızı gözüne kestirdi! 56 milyonluk tarihi teklif
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi peş peşe 2 depremle sarsıldı

Sındırgı'da peş peşe 2 deprem meydana geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.