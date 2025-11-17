Kongo'da Madende Göçük: Çok Sayıda Ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kolwezi kentindeki kobalt madeninde meydana gelen göçükte onlarca kişi hayatını kaybetti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletine bağlı Kolwezi kentindeki madende meydana gelen göçükte çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneydoğusunda bulunan kobalt madeninde cumartesi günü bir çökme meydana geldi. Çökme sırasında onlarca kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya