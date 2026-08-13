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Kolombiya'da Deprem Felaketi: Ölü Sayısı 265'e Yükseldi

Kolombiya'da Deprem Felaketi: Ölü Sayısı 265'e Yükseldi
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Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 265'e çıktı. Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, 3 bin 494 kişinin yaralandığını, 496 kişiden haber alınamadığını ve 53 binden fazla kişinin etkilendiğini açıkladı. Hükümet, kayıp arama çalışmalarına öncelik verirken, yardımları hızlandırmak için 'ekonomik acil durum' ilan edileceğini duyurdu.

KOLOMBİYA'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 265'e yükseldiği bildirildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, pazartesi günü yaşanan afetle ilgili yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 265'e çıktığını, 3 bin 494 kişinin yaralandığını ve 496 kişiden ise hala haber alınamadığını aktardı.

Depremden 53 binden fazla kişinin etkilendiğini ifade eden de la Espriella, hükümetin önceliğinin kayıp kişileri arama çalışmaları olduğunu kaydetti. de la Espriella ayrıca, afetten etkilenenlere yönelik yardımları hızlandırmak amacıyla 'ekonomik acil durum' ilan edileceğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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