Kolombiya'da suikast girişimi: Cumhurbaşkanı Petro ölümden nasıl kaçtığını anlattı

Kolombiya'da suikast girişimi: Cumhurbaşkanı Petro ölümden nasıl kaçtığını anlattı
Güncelleme:
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kendisine ve ailesine yönelik suikast girişiminden son anda kurtulduğunu açıklayarak, son 48 saati öldürülmekten kaçarak geçirdiğini duyurdu. Karayip kıyısında helikopterine saldırı düzenleneceği istihbaratı üzerine çocuklarının can güvenliği için rotayı değiştirdiğini belirten Petro, ışıkların kapatıldığı riskli bölgeye inmek yerine dört saatlik bir deniz yolculuğuyla güvenli alana ulaştıklarını ifade etti.

  • Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kendisine ve ailesine yönelik bir suikast girişiminden son anda kurtuldu.
  • Petro, helikopterine saldırı düzenleneceği istihbaratı alındığı için rotasını değiştirmek zorunda kaldı ve çocukları da aynı araçtaydı.
  • Kolombiya güvenlik birimleri, saldırı girişiminin arkasında hükümetin uyuşturucuyla mücadele politikalarından rahatsız olan kartellerin olabileceğini düşünüyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kendisine ve ailesine yönelik düzenlenen suikast girişiminden son anda kurtulduğunu açıkladı. Karayip kıyısındaki bir programa katılması beklenen Petro, güvenlik protokollerini aşan bir tehdit nedeniyle iki gündür "kaçış yolculuğunda" olduğunu itiraf etti.

"İKİ GÜNDÜR ÖLDÜRÜLMEKTEN KAÇIYORUM"

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Petro, yaşadığı korku dolu süreci en yalın haliyle dile getirdi ve "İtiraf etmeliyim ki... İki gündür öldürülmekten kaçmak için yolculuk yapıyorum." dedi.

Petro, suikastçıların helikopterine saldırı düzenleyeceği istihbaratını aldıklarını ve bu nedenle rotalarını son anda değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

HELİKOPTERDE ÇOCUKLARI DA VARDI

Suikast girişiminin en korkunç boyutu ise Petro'nun çocuklarının da aynı araçta olmasıydı. Helikopterin iniş yapacağı noktada ışıkların kapalı olduğunu ve bir pusunun kurulduğunu belirten Petro, yaşadığı dehşeti şu sözlerle aktardı:

"Sabahleyin, helikopterin vurulmasından ve çocuklarımın içinde olmasından korkarak, inmem gereken yere inmedim. Işıklar açık olmadığı için güvenli iniş yapılamadı."

DÖRT SAATLİK DENİZ KAÇIŞI

Hava yolunun güvenli olmaması nedeniyle deniz yolunu tercih ettiklerini söyleyen Kolombiya lideri, rotasız bir şekilde denize açıldıklarını ifade etti: "Dört saat boyunca denize açıldık ve olmamam gereken yere vardım—ama vardım işte. Önemli olan hayatta kalarak oraya ulaşmaktı."

KARTEL ŞÜPHESİ

Kolombiya güvenlik birimleri, saldırı girişiminin arkasında hükümetin uyuşturucuyla mücadele politikalarından rahatsız olan güçlü kartellerin olabileceği üzerinde duruyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
